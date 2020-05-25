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25 травня • оновлено в 12:30
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На Полтавщині від COVID-19 померла медикиня: надії на одужання не було

1.6т
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У лікарні Кременчука на Полтавщині від коронавірусу померла 53-річна жінка, яка працювала лаборанткою в одному з медзакладів міста.

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Міський голова Віталій Малецький повідомив, що за життя пацієнтки боролися більше тижня, а її смерть настала 24 травня. Про це пише Kolo news.

Водночас видання підкреслює, мовляв, начальник відділу медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Володимир Мохнач визнав, що з самого початку надій на одужання жінки лікарі покладали небагато.

У Кременчуці від COVID-19 померла 53-річна лаборантка однієї з лікарень

У Кременчуці від COVID-19 померла 53-річна лаборантка однієї з лікарень

"Більше тижня пацієнтка провела в лікарні, вона була на штучній вентиляції легень, під апаратом ШВЛ, але врятувати не вдалося", – розповів чиновник.

За його словами, окрім COVID-19, у жінки діагностували також двостороннє запалення легень і важкі супутні захворювання, зокрема, діабет, який ускладнює перебіг коронавірусу.

"Працювала жінка лаборантом в медустанові Глобинського району. Зараз епідеміологи вивчають питання, де вона могла заразитися", – додали в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Кременчук
Теги
смерть вірус медики
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