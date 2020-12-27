На Полтавщині в могилу до померлої пенсіонерки підзахоронили родичку чиновника

У Кременчуці Полтавської області до похованої 14 років тому жінки підзахоронили матір колишнього заступника голови облради. Таку подвійну могилу зробили на міському кладовищі у Крюковському районі.

Потерпілий пенсіонер Микола Авраменко звинувачує у цьому підприємство "Спецкомбінат ритуальних послуг". Про скандал повідомляє "Кременчуцька газета" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами вдівця, після похорон 14 років тому дружини він отримав на руки папери, які засвідчують, що його вона похована на цьому місці. Так цього року, прийшовши на кладовище, чоловік виявив на цьому місці могилу іншої жінки.

Як виявилося, там поховали матір ексзаступника голови облради Євгена Холода. До того ж його родина теж має на руках документи про резерв цього місця на кладовищі, видані у 2014 році.

Микола Авраменко виявив, що на місці могили його дружини поховали іншу жінку

Саме так Авраменку відповіли в листі від керівництва "Спецкомбінат ритуальних послуг". Пенсіонер же звернувся до поліції й та, за фактом подвійного захоронення, зареєструвала кримінальне провадження. Пенсіонер каже, що на місце підзахоронення особисто приїздив начальник Крюківського відділку поліції Кременчука Араік Кочкадамян.

"Мені він сказав, що справа на контролі", – зазначив Аврамено.

Він додав, що його обурила позиція адміністрації "Спецкомбінату ритуальних послуг". Там йому заявили, що під час копання ями для нового поховання не виявили предметів, які б вказували на наявність раніше здійсненого поховання.

Тоді як журналістам працівники цвинтаря зізналися, що під час копання нової могили наткнулися на труну, про що повідомили керівництву. На це їм нібито "сказали продовжувати".

Микола Аваменко звернувся на Урядову "гарячу" лінію. Там зобов’язали кременчуцьких чиновників розібратися, однак і через місяць ситуацію не вирішено. Пенсіонер зі свого боку направив заяву в місцеву прокуратуру.

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