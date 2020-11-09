На Полтавщині в лікарні пацієнтів із COVID-19 переносили на руках. Відео

У лікарні Миргорода Полтавської області медики буквально на руках переносили пацієнтів із коронавірусом (COVID-19).

Відео з медустанови опублікували в телеграм-каналі "Вартові еспресо".

"Транспортування хворого на COVID-19 у важкому стані (українська версія). Нелегко доводиться лікарям із Миргородської центральної районної лікарні. Своїми руками несуть пацієнтів у машину", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в Полтаві, яка потрапила в "червону" зону карантину, дозволили послабити карантин.

Додамо, що за станом на ранок понеділка, 9 листопада, в Україні офіційно підтверджено 469 018 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 687 – виявлено за минулу добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарню на Закарпатті, що забита пацієнтами з COVID-19, показали на відео.