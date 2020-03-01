Жителі села Вирішальне Полтавської області, звідки родом убитий на Донбасі один із наймолодших бійців ЗСУ, 22-річний Максим Хітайлов, розповіли чуттєву історію про хлопця.

Її опублікувало ВВС Україна. Вчителька місцевої школи Ольга Пащенко показала журналістам відео, як посеред ночі, коли привезли труну з бійцем, "плакали" собаки (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Ніби ці тварини теж щось відчували. Люди вийшли його зустрічати вночі", – підкреслила жінка.

На Полтавщині розповіли чуттєву історію убитого під Золотим Максима Хітайлова

На самому похороні Хітайлова заступник командира мотопіхотного батальйону, де служив юнак, Роман Усенов відзначив, що перед загибеллю той прикривав відступ п'ятьох товаришів: троє з них були поранені, двоє – контужені.

Так, за словами ще однієї вчительки школи Ніни Горбулі, все село вважає, що цю "дитину гріх не відзначити званням Героя України".

"Він врятував життя п'ятьох інших дітей, чиї матері мають не просто дякувати, а низько вклонятися подвигу Максима... Останній раз я зустріла хлопця в магазині. Питаю його: "Як твоє навчання?" А він мені каже: "Я не навчаюся – я служу". Він нікому не сказав, що служив саме в ООС. Така це була світла, добра, скромна дитина", – сказала жінка.

Шкільні педагоги додали, що хлопець мав здібності до точних наук, до математики, їздив на конкурси з хімії та правознавства, де перемагав. У Полтаві він вчився на архітектора, але перервав навчання і підписав контракт із ЗСУ. За словами вчителів, Хітайлов планував піти вчитися у військовий виш і стати офіцером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у бою під населеним пунктом Оріхове в Донецькій області 18 лютого загинув один із наймолодших бійців ЗСУ Максим Хітайлов. Хлопець 1997 р.н. входив до 72-ї окремої механізованої бригади. Пізніше, 22 лютого, в селі Вирішальне Полтавщини поховали Хітайлова.

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