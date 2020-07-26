На Полтавщині спалахнув скандал через загадкову смерть жінки від COVID-19: рідні показали чеки на десятки тисяч

На Полтавщині за похорон померлої від коронавірусу жительки села Великі Кринки Глобинського району Людмили Дяченко комунальний спецкомбінат ритуальних послуг зажадав від її сім'ї 20 тисяч гривень.

Після загадкової смерті від COVID-19 тіло пацієнтки, а також паспорт медики без згоди родичів віддали працівникам СКРП для спецпоховання. Той же змусив двічі по максимуму оплатити перенесення труни, розповіли "Телеграфу" чоловік і син померлої, надавши як докази всі чеки.

Зазначається, 53-річна клінічна лаборантка Глобинської районної лікарні Людмила Дяченко 24 травня померла від COVID-19 в інфекційному відділенні лікарні "Кременчуцької". Керівник кременчуцького міського відділу охорони здоров'я Максим Середа заявив, що "медики більше місяця боролися за її життя, але хвороба виявилася сильнішою".

Водночас чоловік Людмили Іван та її син Дмитро обурені самоуправством кременчуцьких медиків і працівників комунального спецкомбінату ритуальних послуг.

Людмила Дяченко померла від COVID-19 (telegraf.in.ua)

За їхніми словами, перші ознаки коронавірусу у жінки з'явилися 16 квітня: вона поскаржилася на дертя у горлі, а до вечора у неї вже піднялася до 38 градусів температура. Наступного дня сімейна лікарка після огляду сказала, що нічого серйозного немає і порадила збивати температуру. Лише 23 квітня після походів лікарнями і декількох флюрографій Людмилу поклали в інфекційне відділення "Кременчуцької". ПЛР-тести підтвердили діагноз – коронавірусна інфекція.

Іван і Дмитро Дяченки (telegraf.in.ua)

"Коли її туди поклали, вона по телефону нам сказала: у мене дуже хороший лікар – завідувачка відділенням Ліфанова. Тільки я з нею розмовляв раз. За три дні до смерті Люди вона подзвонила, сказала, що все, через 2-3 дні вона помре. А так із нами не розмовляла, до телефону не підходила. Нам медсестричка з приймального відділення дзвонила, казала, що треба купити і привезти. Ми все купували. Коли вже зовсім погано Люді було, питали, може, дитяче харчування докупити, суміші привезти? А вони кажуть: ні, вже не треба, вмирає. Такі лікарі!" – розповідає Іван Дяченко.

Чек на лікування Людмили Дяченко від COVID-19 (telegraf.in.ua)

Родичі Людмили не знають, як її лікували й чому вона померла – їм нічого не пояснювали. За словами Ігоря Дяченка, незважаючи на те, що дружина була медпрацівником і що керівник кременчуцького міського відділу охорони здоров'я Середа стверджував, що в Кременчуці пацієнтів із COVID-19 лікують безкоштовно, її лікування таким не було. Чоловік із сином показали чеки на антибіотики, які купували Людмилі.

Чек на лікування Людмили Дяченко від COVID-19 (telegraf.in.ua)

"Мені медсестричка каже: ви купите ванкоміцин, а післязавтра ми закупимо і він буде. Але поки вони закуповували, я так десять днів його і купував, хай би тільки допоміг", – зізнався Ігор Дяченко.

Чек на лікування Людмили Дяченко від COVID-19 (telegraf.in.ua)

Він наголосив, що після смерті Людмили вони так і не бачили її історії хвороби, листа призначень, їм не видали ні виписку з медичної карти, ні посмертний епікриз. І лікарський висновок про смерть рідні теж не бачили – його забрали працівники кременчуцького комунального спецкомбінату ритуальних послуг.

Чек на лікування Людмили Дяченко від COVID-19 (telegraf.in.ua)

Чоловік і син Людмили Дяченко обурені самоуправством медиків і працівників СКРП, які без їхньої згоди забрали документи і тіло померлої.

Чек на лікування Людмили Дяченко від COVID-19 (telegraf.in.ua)

Вони зазначили, що СКРП надіслав до їхнього села два мікроавтобуси – в одному привезли труну, у другому приїхали працівники. Але за чеками, виданими спецкомбінатом, виходить, що в Кринки приїхали три катафалки і один ритуальний автобус. Водночас у чеках є не тільки катафалки-примари, а й багато чого загадкового: надані послуги і ціни на них відрізняються від того, що написано у прайс-листі СКРП .

Квитанції та чеки на лікування Людмили Дяченко від COVID-19 (telegraf.in.ua)

Також видання повідомляє, що 25 червня мер і депутати Кременчука дружно проголосували за те, щоб 16 липня були оприлюднені результати службової перевірки за фактом скандального поховання померлої від COVID-19 Людмили Дяченко. Однак станом на 22 липня результатів перевірки не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Кременчука Сергій розповів, що заразився коронавірусом (COVID-19), але безкоштовного лікування не отримав. За всі ліки, призначені медиками, він платив сам.