У селі Вирішальному Лохвицького району Полтавщини 22 лютого похоронили воїна 72 бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців Максима Хітайлова. 22-річний захисник загинув 18 лютого на Донбасі при спробі наступу російських окупантів.

Фото з траурної церемонії прощання опублікувало Kolo.News (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Попрощатися із загиблим Героєм прийшли сотні людей: його рідні, друзі, побратими, односельці. Труну з тілом воїна товариші по службі несли на руках всі 4 кілометри до кладовища. Також процесія зробила зупинку біля школи, в якій навчався юний захисник України.

"Максим був гарною людиною. Людиною, яка, незважаючи на свій вік, зробила чоловічий вчинок – пішла захищати рідну країну. Характеризувати його можна з усіх боків як сміливого хлопця, борця. Він, залишаючись один, прикривав відхід поранених побратимів, але ворожа куля снайпера обірвала його життя", – розповів про полеглого Героя старший лейтенант Роман Усенов, заступник командира мотопіхотного батальйону 72 ОМБр.

Максим Хітайлов "Центральний"

Похорон Максима Хітайлова Kolo.News

Загиблий Максим Хітайлов народився 7 жовтня 1997 року в селі Велика Знам'янка Запорізької області, але виріс і жив у селі Вирішальне на Полтавщині. Після школи хлопець пішов учитися в Миргород, а потім – у Полтаву.

"Максим – випускник нашого коледжу 2017 року за спеціальністю "Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів". Провчився 3,5 роки. В цьому ж році вступив до Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка". Навчався на "добре" і "відмінно". Захоплювався науково-дослідницькою роботою, музикою, художньою літературою, спортом. Гарний хлопець. У викладачів тільки найкращі спогади. Всі вражені. Це перший випускник, якого ми втратили на цій війні", – згадує директор Миргородського художньо-промислового коледжу імені М. В. Гоголя Національного університету імені Юрія Кондратюка Олександр Дубина.

Похорон Максима Хітайлова Kolo.News

Зі свого боку заступник військового комісара Полтавського обласного військового комісаріату Едуард Бородай розповів про деталі героїчної загибелі хлопця. За його словами, воїн був на позиції, яку противник накрив щільним вогнем. Максим відкрив у відповідь вогонь із кулемета, але в нього влучив ворожий снайпер. Куля влучила в голову.

У Максима залишилися мама і брат. Сім'я згадує про нього, як про господаря, який дуже допомагав рідним, розбудовував будинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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