На Полтавщині лікар із COVID-19 оперував людей: у лікарні чекають другий спалах

У завідувача одного з відділень Центральної районної лікарні Кременчука Полтавської області діагностували коронавірус. У зв'язку з тим, що аж до 28 квітня він оперував пацієнтів, у медустанові очікують уже другий спалах захворювання.

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Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації заявив мер Кременчука Віталій Малецький пише "Кременчук Today". Він також наголосив, що згаданий лікар працював, незважаючи на заборони після першої хвилі масових заражень у лікарні.

"Це відділення ми дуже просили, щоб воно не працювало, але в гонитві за коштами Національної служби здоров'я України, я так розумію, лікарня вирішила приймати ургентних, а також планових пацієнтів. Я не знаю, що це таке, але у нас сьогодні другий буде спалах у лікарні", – сказав Малецький.

Коронавірус у лікарні Кременчука

"Я не розумію, навіщо так ризикувати людьми, навіщо підставляти тих бідних пацієнтів, які йдуть у ту лікарню, за три копійки, які вони отримають із Києва?! Це вже переходить усі межі абсолютно! Ми просили: не треба працювати, давайте зачинимо лікарню, давайте, поки всі пацієнти і працівники одужають, не станемо ризикувати, не станемо грати в цю російську рулетку", – з обуренням додав він.

Тому, у зв'язку із ситуацією, що склалася, пише "Телеграф", мер Кременчука запросив до свого кабінету керівника управління охорони здоров'я Максима Середу і голову міського Центру лабораторних досліджень Андрія Полякова, щоб провести з ними нараду і напрацювати стратегію, як діяти далі. Крім того, не виключається можливість у разі необхідності запросити ще й начальника поліції, щоб правоохоронні органи також зайнялися скандалом.

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