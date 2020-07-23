На Полтавщині батьки покинули дівчинку, яка народилася "без шкіри". Відео

Марина Ліснічук Суспільство 11:15, 23.07.2020 Оновлено: 11:43, 23.07.2020

У Полтавській області народилася дівчинка з надзвичайно рідкісним генетичним захворюванням – синдромом Ноя-Лаксової, через який шкіра дитини весь час відлущується.

Батьки від немовляти відмовилися. Тепер за її життя борються лікарі дитячої клініки Кременчука та небайдужі люди, вони назвали її Сашею, йдеться в сюжеті "Фактів" на ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що дівчинці немає ще й трьох тижнів, вона народилася недоношеною. За словами медиків, догляд за дівчинкою – майже як за звичайною новонародженою дитиною.

У Кременчуці народилася дівчинка "без шкіри"
(fakty.com.ua)

Однак значно більше уваги потребує шкіра – її обробляють Саші щонайменше чотири рази на добу, також двічі на день купають дівчинку.

Також дуже важливими є препарати для шкіри, які малечі потрібні постійно, – їхня вартість на місяць лікування сягає 40 тисяч гривень.

Батьки відмовилися від маленької Саші, яка народилася з рідкісною хворобою
(fakty.com.ua)

Поки рятувати Сашу, якій необхідне й оперативне втручання, медикам допомагають волонтери. Один із благодійних фондів уже взяв крихітку під опіку й навіть консультувався з лікарями з Києва та Ізраїлю. Там лікування дівчинки поки схвалюють, а далі все залежатиме від її організму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мама хворої на спінально-м'язову атрофію дівчинки розповіла про муки дітей із рідкісною хворобою в Україні.

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