На діючих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, кількість яких скоротилася після закриття кордонів через поширення коронавірусу, продовжують утворюватися величезні черги.

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Фото і відео охочих повернутися в Україну опублікував на своїй сторінці в Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Відзначимо, що 27 березня опівночі прикордонна служба повністю припиняє сполучення через пункти пропуску (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Facebook / Igor Zinkevych

"Ось така ситуація на кордонах України з учорашнього вечора і досі, дуже багато людей стоять щоб потрапити в Україну", – сказано в повідомленні.

На фото видно, що ажіотаж на кордоні дійсної великий. Черги складаються з сотень людей.

Як зазначив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі, багато з людей, які стоять в черзі на польсько-українському кордоні, не мають навіть захисних масок, а також не дотримуються дистанції між один одним.

Facebook / Igor Zinkevych

Facebook / Igor Zinkevych

Facebook / Igor Zinkevych

Як повідомили у Telegram-каналі PavlovskyNews, такий затор пов'язанаий з додатковими перевірками на кордоні. Усім вимірюють температуру, а у разі підозри на хворобу, санітарно-карантинний підрозділ забирає пацієнта на перевірку.

"Заходи прикордонного контролю зараз довше звичайного – ми виконуємо вказівку головного санітарного лікаря. Вона зобов'язує людей підписати добровільну згоду на самоізоляцію", – розповів начальник відділу комунікацій прикордонної Олег Бойко.

У зв'язку з останнім днем перетину кордону, приватні пасажирські перевезення підняли ціни в десятки разів. Так за поїздку з Чехії в Україну доведеться викласти близько 300 долларів.

Відзначимо, на час карантину через коронавірус Польща перекрила прикордонний рух на польсько-українському державному кордоні з 00:00 15 березня 2020 року.

Крім того, Польща з 10 березня ввела нові санітарні норми перетину кордону з Україною. Тепер кожен, хто заїжджає в країну на поїзді, автобусі, особистому авто зобов'язаний заповнити спеціальну анкету і пройти медогляд.

Раніше OBOZREVATEL показував величезні черги з охочих перетнути кордон.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця п'ятниці, 27 березня, буде повністю закрита державний кордон України та припинені всі пасажирські перевезення.

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