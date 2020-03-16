Сотні людей застрягли на кордоні України з Польщею: названі робочі КПП

На польсько-українському кордоні фактично працюють лише три пункти пропуску – "Рава-Руська", "Ягодин" і "Краковець". При цьому через проблеми із закриттям пунктів пропуску з боку Польщі, потрапити в Україну не можуть кілька сотень людей.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, у порівнянні з учорашнім днем ситуація помітно покращилася, але на польському кордоні ще залишаються українці.

"Пішого переходу кордону зараз немає. Єдиний такий пункт пропуску, який був станом на вчора – "Шегині", після його закриття люди перейшли на "Корчеву-Краковець". На місці їх підсаджували в автомобільний транспорт, на українській стороні ми вже з допомогою місцевої влади надали автобуси. Мені відомо, що таким чином вдалося допомогти приблизно 5 сотням людей", – пояснив Демченко.

Затор на кордоні 15 березня

При цьому, за даними прессекретаря Держприкордонслужби, наразі на польському кордоні близько ста осіб планували пішохідним шляхом перейти кордон, а зараз чекають на можливість підсісти в авто. Машин же на кордоні близько двох сотень, не рахуючи вантажний транспорт

"Також мені відомо, що на територію України через розпорядження Кабінету міністрів не потрапили 50 іноземців. Вони були перенаправлені на кордоні", – наголосив Демченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня кілька тисяч українців не могли перейти польсько-український кордон через те, що Польща закрила пропускні пункти на карантин. Тільки на одній ділянці поста "Краковець" перебувають кілька тисяч осіб.

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