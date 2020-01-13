"На поліцію тиснуть": журналіст, на якого напав охоронець голови сільради на Одещині, звернувся із заявою

Журналіст Володимир Унжин, на якого напав охоронець т.в.о. глави Затоківської селищної ради на Одещині В'ячеслава Бокія, наполягає на перекваліфікації справи.

Як зазначають на сайті Національної спілки журналістів, поліція кваліфікувала справу за статтею 125 – легкі тілесні ушкодження, натомість сам журналіст наполягає на переквалаіфікації за професійною статтею 171 – перешкоджання журналістській діяльності.

Там нагадали, що інцидент трапився 20 грудня, коли журналіст, показавши своє посвідчення, намагався поставити кілька запитань Бокію, який є фігурантом журналістських розслідувань, проте той попрохав охоронця "розібратися" із наполегливим журналістом.

Володимир Унжин просить поліцію перекваліфікувати справу

Після нападу Унжин звернувся до поліції, де пояснив обставини інциденту та надав відеозапис із телефону.

"Справу порушили за статтею 125 – "легкі тілесні ушкодження". Для мене таке рішення і поведінка правоохоронців – дивна і не зрозуміла, адже на відео все видно. Є підозра, що на поліцію тиснуть, адже нападники мають сумнівне минуле. Зараз адвокати підготували заяву до поліції щодо перекваліфікації справи", – розповів у коментарі НСЖУ Унжин.

Національна спілка журналістів України також звернулася з офіційним листом до правоохоронців із проханням розглянути цю ситуацію.

"Якщо журналіст наполягає на порушенні справи саме за "журналістською" статтею, то це має бути пріоритетним для правоохоронців та стати однією з основних версій розслідування нападу. Особливо, коли працівник ЗМІ отримав фізичні ушкодження", – зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Зазначимо, що Володимир Унжин є членом НСЖУ, тривалий час працював у виданні "Обозреватель", є співзасновником проекту журналістських розслідувань "Дістало".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Миколаєві було скоєно напад на журналіста місцевого інтернет-видання "Новости-N" Олександра Влащенка.

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