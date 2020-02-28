На полігоні на Чернігівщині загорілися намети: постраждали троє військових

На полігоні біля селища Гончарівське Чернігівського району загорілися два військові намети, троє солдатів отримали опіки.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА. В установі уточнили, що інцидент трапився на території полігону оперативного командування “Північ”.

“Біля смт Гончарівське Чернігівського району на території 242-го загальновійськового полігону оперативного командування “Північ” військової частини 3321 Міністерства оборони України о 02 год. 00 хв. 28 лютого сталася пожежа двох військових наметів УСБ-56. Вогнем знищено намети”, – йдеться у повідомленні.

Ілюстративне фото

Зазначається, що внаслідок пожежі три особи отримали опіки верхніх кінцівок. Причина загоряння та збитки встановлюються.

У департаменті уточнили, що підрозділи ДСНС до гасіння не залучались.

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