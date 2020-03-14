На похорон жертви коронавірусу в Радомишлі не пустили сім'ю: у чому справа

У суботу, 14 березня, в Радомишлі, Житомирська область без присутності рідних і близьких людей поховали 71-річну жінку, яка померла від коронавірусу COVID-19.

Про це "Укрінформу" розповів мер Радомишля Володимир Тетерський.

Міський голова зазначив, що пенсіонерку поховали на центральному кладовищі міста. Рідні та друзі в цей час перебували вдома на обсервації.

Похорон Ілюстрація

"Жінку сьогодні поховали на центральному кладовищі Радомишля. Ми виконали всі рекомендації, які отримали від управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації", – повідомив Тетерський.

Як писав OBOZREVATEL:

13 березня в Радомишлі від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.

Відомо, що у загиблої пенсіонерки лікарі також виявили двосторонню пневмонію.

Незабаром місцева влада оголосила, що в Радомишлі вводять режим надзвичайного стану.

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