На початку грудня локдаун в Україні не введуть, – Степанов

В Україні наступного тижня, із 30 по 6 грудня, точно не буде введено повного локдауну.

З такою заявою міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив в ефірі телеканалу "Інтер", передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, нині ситуація хоч і складна, але не є критичною.

"Наступного тижня точно ніхто не буде його (локдаун. – Ред.) вводити. Ми розглядаємо різні варіанти розвитку подій, але в будь-якому разі ми за сім-десять днів дамо повідомлення з чітким переліком обмежень, якщо нам потрібно буде вводити жорсткі карантинні заходи", – пояснив Степанов.

Також міністр зазначив, що ліжка в лікарнях нині заповнено менш ніж на 50%.

Про те, яким був ефект від карантину вихідного дня, Степанов пообіцяв проінформувати наступного тижня. На його думку, вже можна говорити, що тижневу динаміку захворюваності вдалося збити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними опитування Liberty Report і студії "Свобода слова Савіка Шустера", більшість громадян України підтримує введення повного локдауну в країні у грудні.

Нагадаємо, що вранці 27 листопада в Україні офіційно підтвердили 693 407 випадків коронавірусної інфекції. З них 16 218 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом із початку епідемії.