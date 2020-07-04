На початку епідемії COVID-19 ми робили 200 тестів, а зараз 14 тисяч, – Степанов

Коли в Україні почалася епідемія COVID-19, то в нашій країні майже повністю знищена епідеміологічна служба.

Таку заяву на брифінгу в суботу, 4 липня, зробив глава МОЗ Максим Степанов. Він зазначив, що на початку квітня в країні робили 200-300 тестів на добу, зараз же 12-14 тисяч.

"У нас була розігнана служба вірусологів, епідеміологів. Не було лікарів, які здатні були робити тестування. Ми зараз дуже швидко набираємо лікарів. Нам треба пройти великий шлях. Раніше в країні працювала 3 лабораторії, де проводили ПЛР-тести, а зараз їх 69", – сказав міністр.

За його словами, в Україні 5 років знищували службу, тому що тут не було необхідності.

"За 3 місяці ми зробили великий крок вперед. Ми визнаємо, що є проблема, зокрема через черги, але зараз проводиться тисячі тестів", – додав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 4 липня в Україні офіційно підтверджено 47 677 випадків коронавірусної інфекції. З них 914 були виявлені за минулу добу.