На пляжі в Криму охронець-'козак' напав на родину туристів з нагайкою

Охоронець санаторію в Криму напав на людей на пляжі з нагайкою. Колаж Обозревателя

В анексованому Росією Криму на пляжі, що розташований поруч з санаторієм Форос, охоронець напав з нагайкою на родину, яка там відпочивала.

Про це постраждала в п'ятницю, 31 липня, повідомила на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Ця скажена тварина, працівник санаторію Форос сьогодні погрожував батогом мені, моїй родині і моїй дитині 4 років, лише тому, що ми приїхали на пляж, який відвідували 6 років поспіль. Сьогодні, як виявилося, він якимось дивом став лікувальним пляжем санаторію Форос. І скупатися ти там можеш, тільки якщо оселишся за 200 тисяч рублів. Хлопці – це дно!", – написала користувачка під ніком slava_bred.

Охоронець пляжу в Форосі напав на відпочиваючих з нагайкою Instagram / slava_bred

У сторіз Instagram дівчина розповіла, що відпочивала на пляжі з чоловіком, дитиною і своєю матір'ю. Однак охоронець зажадав покинути територію.

"На вхід у пляжу вони поставлені охоронця з "Російського товариства козаків", – уточнила потерпіла.

Спочатку вони запропонували охоронцеві показати документи, які підтверджують, що загальнодоступний раніше пляж заборонений для відвідування. Але охоронець заявив, що закритий через коронавірус.

Виник конфлікт – охоронець став погрожувати дівчині, за неї заступився її чоловік, після цього охоронець дістав нагайку.

Охоронець викинув всі речі родини в море, а також зламав сонцезахисні окуляри.

"З моря вибіг чоловік, охоронець став на нього замахуватися нагайкою, а потім вибив з моєї руки телефон", – сказала жінка.

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