На пляжах лежить сніг: Крим накрив погодний апокаліпсис. Фото

Євпаторію в анексованому Криму у вівторок, 23 липня, накрили сильні зливи і сніг, у результаті чого місто пішло під воду.

Про це повідомив у Twitter блогер КРЫМский бандеровец, показавши підтверджуючі фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Крим. Окупувану Євпаторію накрив апокаліпсис. Сильний вітер, град і зливи. Вулиці перетворилися на річки. На пляжі випав сніг", – написав він.

Негода в Криму Twitter КРЫМского бандеровца

Негода в Криму Twitter КРЫМского бандеровца

Негода в Криму Twitter КРЫМского бандеровца

Негода в Криму Twitter КРЫМского бандеровца

Відзначається, що по всьому півострову оголосили штормове попередження.

Крим. Окуповану Євпаторію накрила апокаліпсис. Сильний вітер, град і зливи. Вулиці перетворилися на річки. На пляжі випав сніг. Зберігається штормове попередження для всього півострова pic.twitter.com/6MZuebwE6B - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) July 23, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крим засипало снігом серед весни – 20 квітня. Аналогічна погодна аномалія спостерігалася і в 2016-2017 роках.

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