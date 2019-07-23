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На пляжах лежить сніг: Крим накрив погодний апокаліпсис. Фото

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Євпаторію в анексованому Криму у вівторок, 23 липня, накрили сильні зливи і сніг, у результаті чого місто пішло під воду.

Про це повідомив у Twitter блогер КРЫМский бандеровец, показавши підтверджуючі фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Крим. Окупувану Євпаторію накрив апокаліпсис. Сильний вітер, град і зливи. Вулиці перетворилися на річки. На пляжі випав сніг", – написав він.

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Негода в Криму

Негода в Криму

Twitter КРЫМского бандеровца

Негода в Криму

Негода в Криму

Twitter КРЫМского бандеровца

Негода в Криму

Негода в Криму

Twitter КРЫМского бандеровца

Негода в Криму

Негода в Криму

Twitter КРЫМского бандеровца

Відзначається, що по всьому півострову оголосили штормове попередження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крим засипало снігом серед весни – 20 квітня. Аналогічна погодна аномалія спостерігалася і в 2016-2017 роках.

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Тема
Анексія Криму
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
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CARGO 100
CARGO 100
Так вы ещё и погоду в Крым перекрыли?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Да уж,засуха конкретная,может вам свидомые воды с Крыма откачать малость? За определенную плату.
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Сало Уронили
Сало Уронили
зато у x0x/\0в воду не берут.только утром этот шакал роксолана Крым подпе3довал шо в Крыму воды нет-вот есть.утритесь шароварники.даже снег есть.
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кирик вадим
кирик вадим
Сало Уронили, поздравляем вас со снегом в июле ))))))
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