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9 червня • оновлено в 15:22
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На пляжах Криму помітили сміття та антисанітарію: показові фото

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В окупованому Росією Криму на початку курортного сезону панує антисанітарія, сміття купами лежить біля пляжів.

Про це в Twitter пише блогер RoksolanaToday&Крим25%, який опублікував фото з анексованого півострова.

"Село Фрунзе, Сакського району. Курортний сезон ще не почався, а на набережних вже видно сліди відпочиваючих у вигляді гір сміття. Може, це минулорічні сліди?" – відмічено в повідомленні.

Пляж в селі Фрунзе

Пляж в селі Фрунзе

Twitter \ RoksolanaToday & Крим25%

Також показані знімки з пляжу в Ялті, де видно, що відпочиваючих мало і переважно це туристи з Росії.

"Приморський пляж, Ялта. Туристів насправді дуже мало. "Балалайки" понаїхали. І традиції свої воно теж, звичайно, привезли до Криму", – відмічено в інформації.

Пляж в Ялті

Пляж в Ялті

Twitter \ RoksolanaToday & Крим25%

Пляж в Ялті

Пляж в Ялті

Twitter \ RoksolanaToday & Крим25%

Пляж в Ялті

Пляж в Ялті

Twitter \ RoksolanaToday & Крим25%

Пляж в Ялті

Пляж в Ялті

Twitter \ RoksolanaToday & Крим25%

Блогер ще показав фото з Євпаторії, де також урни забиті сміттям, що не прибраний.

Мсуор в Євпаторії

Мсуор в Євпаторії

Twitter \ RoksolanaToday & Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, у населених пунктах на узбережжі анексованого Криму відмічено велике скупчення сміття.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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