На півдні України випав жовтий сніг: опубліковані фото

В Одеській і Миколаївській областях випав сніг з жовтим відтінком.

"Минулої доби на півдні Одеської області випав сніг жовтого кольору. Це було викликано переміщенням пилової хмари на висоті 3-5 км з районів північної Африки", - повідомляє Укргідрометцентр у своєму Facebook.

Зразки снігу були спрямовані на дослідження в Дунайську гідрометобсерваторію і в Одеський лабораторний центр Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів, пише Novosti-n.

За словами експертів, кислотність представлених зразків снігу нейтральна. У них присутні частинки піщано-глинистих фракцій, через які сніг і отримав незвичайний колір. Домішки були принесені сильними вітрами, що дули напередодні.

Для людей, тварин і рослин опади нібито не є небезпечними.

Як повідомляв "Обозреватель", на Донбасі випав різнокольоровий сніг.