На Петра і Павла в Україну прийдуть дощі з грозами: які регіони заллє

Суспільство 15:49, 10.07.2020 Оновлено: 16:12, 10.07.2020

У неділю, в день Петра і Павла, погода в Україні буде неоднозначною – місцями спека, місцями сильні грозові дощі.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко. У суботу, 11 липня майже на всій території України буде тепло, температура до +28...+33 градусів. Тільки в західних регіонах можливі грозові дощі.

У неділю, 12 липня, в західній частині України температура повітря знизиться до +14 ...+20 градусів. Дощі з грозами пройдуть у другій половині дня в Житомирській, Київській, Чернігівській областях, в Криму та Приазов'ї. На решті території буде сухо і жарко, до +29 ...+33 градусів.

На Петра і Павла прийде похолодання і грозові дощі
(Facebook Наталії Діденко)

У Києві в суботу очікується сонце і спека, +30...+ 32 градуси.

У неділю в столиці в другій половині дня можливий дощ з грозою, +28...+ 29 градусів.

У понеділок в Києві істотно похолоднішає.

"Тому сачки для метеликів, панамки, купальники і захисні креми від сонця – завтра. Парасолі, таблетки "Антифронт", спокійний відпочинок і милування квіточками – на Петра і Павла. А одяг з довгим рукавом – в понеділок. Не переплутайте", – порадила Діденко.

Прогноз погоди на вихідні, 11-12 липня
(Facebook Наталії Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на більшій території України наприкінці тижня, 11-13 липня, буде тепла, досить комфортна, погода. Лише місцями проллються дощі.

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