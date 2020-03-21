"На передовій війни з коронавірусом": Порошенко закликав підтримати медиків

За умов пандемії коронавірусу, яка насувається на Україну, українцям слід об’єднуватися і підтримувати одне одного. Особливої підтримки сьогодні потребують працівники медичних закладів, які фактично знаходяться на передовій боротьби із коронавірусом. Про це у своєму відеозверненні сказав п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Він повідомив, що партійні структури "Європейської Солідарності" в регіонах вже почали волонтерську діяльність – доставку продуктів та ліків літнім людям, яким особливо небезпечно виходити з дому.

"Мій благодійний фонд змінив пріоритети і закуповує медичне обладнання та медикаменти, засоби захисту. Прошу усіх дуже відповідально ставитися до свого здоров’я і до здоров’я рідних і близьких, батьків чи дітей", – закликав Порошенко.

"Я не медик. Тим більше не знахар. У мене нема чудодійних рецептів. Тож не збираюся підміняти собою головного санітарного лікаря. Тим більше, що він, по правді кажучи, один із небагатьох у цій владі, кого можна назвати професійним. Лікарі сьогодні – такі ж наші захисники, як і армія. І ми в них так само віримо, як в солдат", – додав політик.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на ранок суботи, 21 березня, коронавірус в Україні підтвердили у 41 людини. Лише впродовж останньої доби було зафіксовано 15 нових випадків зараження COVID-19.

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