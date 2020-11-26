На "озброєнні" ЗСУ з'явиться гумова військова техніка. Фото

В Україні показали перший гумовий надувний зразок "військової техніки", яка призначена для введення в оману противника.

Розробку презентували 26 листопада на полігоні "Широкий Лан" у Миколаївській області під час навчань, повідомляється на сторінці фонду "Повернись живим" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Україні представили надувну військову техніку. Facebook фонду "Повернись живим".

Макет надувної самохідної гаубиці 2С3 "САУ" отримав позитивні відгуки і високу оцінку від командування Генерального штабу, Сухопутних військ та командирів бойових підрозділів.

"Разом з діючими військовими ще в 2018 році почали роботу над створенням макетів артилерійського озброєння. Місяці виснажливої проектної роботи і виробництва, активна робота над помилками і удосконаленням. І звичайно завершальним етапом було бойове хрещення на сході. І ось фініш", – зазначив волонтер фонду Андрій Римарук.

На "Широкому Лані" показали надувну військову техніку. Facebook фонду "Повернись живим".

За його словами, розробка готова вводити в оману противника. Також вона допоможе в проведенні підготовки особового складу в навчальних центрах.

Як уточнив журналіст Олександр Махов, таку "САУ" можна надувати за 20 хвилин. З відстані декількох кілометрів, з безпілотника або через тепловізор макет неможливо відрізнити від справжньої самохідки.

Надувна САУ. Facebook фонду "Повернись живим".

Він додав, що в подальшому будуть створені підрозділи ЗСУ, які будуть використовувати "техніку" на фронті.

Facebook фонду "Повернись живим".

Facebook Олександра Махова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді українські військові отримали партію з кількох сотень реактивних піхотних вогнеметів РПО-16.