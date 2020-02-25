На одній з найвищих гір Карпат розбушувалася завірюха. Фотофакт

На найвищій вершині українських Карпат – горі Піп Іван продовжує вирувати справжня зима. Туристам порадили утриматися від походів на високогір'я.

Про це повідомили на сторінці у Fаcebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, додавши відповідне фото хуртовини.

У повідомленні сказано, що видимість на горі обмежена до 20 метрів. Вітер південно-західний 15 м/с, пориви до 20 м/с. Температура повітря -8°С.

Facebook / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

"Піп Іван Чорногірський хмарно, хуртовина, видимість обмежена до 20 м. Вітер південно-західний 15 м/с, пориви до 20 м/с. Температура повітря -8°С. Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост радить туристам утриматись від походів у високогір'я", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні в середу, 25 лютого, очікується погіршання погодних умов: сильні пориви вітру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики повідомили, що активний циклон, який пройшов по Україні, поступово відступає на схід. Однак найближчої доби в більшості областей ще збережеться вітряна погода.

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