На один виявлений випадок – до 9 невиявлених: інфекціоніст про статистику коронавірусу в Україні

Суспільство 04:58, 13.04.2020

Жодна система нагляду за коронавірусом у жодній країні світу, включаючи Німеччину і Корею, не виявляє 100% всіх випадків COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL лікар-інфекціоніст і колишній глава Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта, чутливість епідеміологічного нагляду в різних країнах різна.

Володимир Курпіта

"За оцінками вчених з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, кількість виявлених хворих з симптомами у нас становить 10% від загальної кількості потенційно інфікованих", – зазначив він.

Виходячи з цього, на один виявлений випадок коронавірусу в Україні може бути до 9 невиявлених.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що пік епідемії коронавірусу в країні очікується 17 квітня.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Другий день Армагеддону: в Москві назріла критична ситуація через хворих із коронавірусом

На складах Держрезерву знайшлися протигази для коней з СРСР: що це таке. Фото

Протигази для коней, протерміновані маски та консерви з СРСР: Держрезерв відчинив потаємні двері в розпал пандемії коронавірусу

День космонавтики: именно Королев сделал все, чтобы этот день появился

В Кремле засуетились: день расплаты приближается