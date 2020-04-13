Жодна система нагляду за коронавірусом у жодній країні світу, включаючи Німеччину і Корею, не виявляє 100% всіх випадків COVID-19.

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Як заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL лікар-інфекціоніст і колишній глава Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта, чутливість епідеміологічного нагляду в різних країнах різна.

Володимир Курпіта

"За оцінками вчених з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, кількість виявлених хворих з симптомами у нас становить 10% від загальної кількості потенційно інфікованих", – зазначив він.

Виходячи з цього, на один виявлений випадок коронавірусу в Україні може бути до 9 невиявлених.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що пік епідемії коронавірусу в країні очікується 17 квітня.