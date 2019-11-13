На Одесу обрушиться ураган

У середу, 13 листопада, в Одесі істотно погіршиться погода. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попередив про сильний вітер найближчим часом.

"У найближчі 2 години по Одесі і в Одеській області очікуються сильні пориви південно-східного вітру зі швидкістю 17 м/с", – йдеться на сайті мерії Одеси (щоб подивитися прогноз погоди на 13 листопада від Гідрометцентру, доскрольте до кінця сторінки).

Штормовий вітер uz.sputniknews

У зв'язку з цим влада міста рекомендує одеситам бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, оскільки в результаті сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.

Погода в Одесі 13 листопада Скріншот з сайту Гідрометцентру

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