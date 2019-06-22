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''Забула за ручник'': в Одесі зі схилу на пляж звалився автомобіль

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В районі 16-ї станції Фонтану в Одесі прямо на пляж впав автомобіль Daewoo.

Про повідомляє видання Думська. За словами очевидців, водій припаркувалася на схилі, забула поставити авто на ручник і пішла.

В її відсутність машина покотилася і полетіла з обриву прямо на пісок, приземлившись на дах. На щастя, в місці падіння людей не виявилося, ніхто не постраждав.

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''Забула за ручник'': в Одесі зі схилу на пляж звалився автомобіль
''Забула за ручник'': в Одесі зі схилу на пляж звалився автомобіль

Також повідомляється, що коли власниця авто повернулася на місце парковки і не виявила автомобіль, вона не відразу зрозуміла, що сталося, і встигла заявити про викрадення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії через небезпечного трюку загинув відомий блогер.

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Місце
УкраїнаОдеса
Тег
Автомобіль
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
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