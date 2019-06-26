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Одещиною пронісся потужний ураган: страхітливі фото

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Ізмаїл Одеської області 25 червня спіткав страшний ураган. Наслідки виявилися плачевними.

Очевидці й місцеві ЗМІ показали в мережі фото руйнувань. На них – пошкоджені будівлі та вирвані з корінням дерева.

У результаті сильних поривів вітру на проспекті Суворова, вулицях Івана Франка, Пушкіна, Нахімова, Соборній, Гагаріна, Пароплавній та інших впали гілки дерев, подекуди повалені й цілі дерева. У деяких районах міста обірвані лінії електропередач, а вулиці перетворилися на справжні річки.

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Одещиною пронісся потужний ураган: страхітливі фото

Водночас місцева преса скаржиться на те, що частина провини лежить і на місцевій владі, оскільки в місті не проводиться на належному рівні санітарне очищення і заміна старих гнилих дерев на молоді саджанці.

Випускникам же навіть довелося перенести бал, адже в таких умовах його проводити неможливо.

Одещиною пронісся потужний ураган: страхітливі фото
Одещиною пронісся потужний ураган: страхітливі фото
Одещиною пронісся потужний ураган: страхітливі фото
Одещиною пронісся потужний ураган: страхітливі фото
Одещиною пронісся потужний ураган: страхітливі фото
Одещиною пронісся потужний ураган: страхітливі фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирській області пронісся масштабний ураган зі смерчем, який валив дерева і зривав дахи будинків.

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Місце
УкраїнаОдеса
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