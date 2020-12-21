На Одещині створили ялинку-рекордсменку з кленового листя. Фото

Вікторія Довгань Суспільство 11:09, 21.12.2020 Оновлено: 11:09, 21.12.2020

У місті Доброслав на Одещині місцеві мешканці власноруч створили новорічну ялинку, яка увійшла до Книги рекордів України.

Її зібрали з 24 194 кленових листочків. Висота головного новорічного символу становить 3,5 м, а діаметр – 2 метри, написала на особистій сторінці у Facebook керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Новорічну ялинку у Доброславі зібрали з більш ніж 20 тисяч кленових листочків.
Facebook Лани Вєтрової

"Якщо ви думаєте, що вже в житті бачили всякі новорічні ялинки, то це тому, що ви не були в Доброславі! Ялинка з кленового листя! На заздрість всім модним ландшафтним дизайнерам. Доброславська громада не перестає дивувати країну! Це вже 15-й рекорд України у Доброславі", – розповіла Вєтрова.

Висота доброславської ялинки з листя становить 3,5 м.
Facebook Лани Вєтрової
Ялинка у Доброславі стала 15 рекордом України який встановило місто.
Facebook Лани Вєтрової

Нагадаємо, у 2020 році головна ялинка України потрапила до п'ятірки найкращих у Європі разом із німецькою в Кельні, французькою у Страсбурзі, чеською в Празі та литовською у Вільнюсі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як вибрати гарну ялинку на новорічно-різдвяні свята. Адже спеціальні базари вже почали працювати. Вартість святкового дерева там коливається в межах 250-2000 гривень.

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