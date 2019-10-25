На Одещині маршрутка з пасажирами під час руху провалилася під землю. Фото і відео

У Білгороді-Дністровському Одеської області автобус із людьми просто під час руху потрапив у провал.

Як повідомляє видання "Наше місто", яма на дорозі утворилася під автобусом маршруту 104, коли він їхав вулицею Шевченка 24 жовтня (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Пасажири, що перебували у салоні, відчули різке гальмування і нахилення автобуса на правий бік", – повідомили очевидці події.

Маршрутка провалилася під землю nashemisto.com.ua

Пасажири маршрутки не постраждали nashemisto.com.ua

Маршрутка провалилася під землю nashemisto.com.ua

За попередньою інформацією, провал утворився над підземними комунікаціями – з ями чути потоки води.

На щастя, обійшлося без жертв. Пасажири маршрутки не постраждали.

Як писав OBOZREVATEL, на початку тижня у Львові трапилася ДТП – зіштовхнулися два маршрутні автобуси. Унаслідок цього постраждали 10 осіб.

Раніше повідомлялося, що у Києві посеред дороги у ямі застряг пасажирський автобус. Сталося це на вулиці Єлизавети Чавдар, "найгіршій вулиці Києва", за словами жителів.

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