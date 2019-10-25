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25 жовтня • оновлено в 12:24
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На Одещині маршрутка з пасажирами під час руху провалилася під землю. Фото і відео

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У Білгороді-Дністровському Одеської області автобус із людьми просто під час руху потрапив у провал.

Як повідомляє видання "Наше місто", яма на дорозі утворилася під автобусом маршруту 104, коли він їхав вулицею Шевченка 24 жовтня (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Пасажири, що перебували у салоні, відчули різке гальмування і нахилення автобуса на правий бік", – повідомили очевидці події.

Маршрутка провалилася під землю

Маршрутка провалилася під землю

nashemisto.com.ua

Пасажири маршрутки не постраждали

Пасажири маршрутки не постраждали

nashemisto.com.ua

Маршрутка провалилася під землю

Маршрутка провалилася під землю

nashemisto.com.ua

За попередньою інформацією, провал утворився над підземними комунікаціями – з ями чути потоки води.

На щастя, обійшлося без жертв. Пасажири маршрутки не постраждали.

Як писав OBOZREVATEL, на початку тижня у Львові трапилася ДТП – зіштовхнулися два маршрутні автобуси. Унаслідок цього постраждали 10 осіб.

Раніше повідомлялося, що у Києві посеред дороги у ямі застряг пасажирський автобус. Сталося це на вулиці Єлизавети Чавдар, "найгіршій вулиці Києва", за словами жителів.

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Місце
Україна
Тег
ДТП
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