На Одещині дівчина загинула через паління в ліжку

У середу, 14 жовтня, в селі Боково Любашівського району Одеської області 22-річна дівчина загинула через паління в ліжку.

Як повідомляється на офіційному сайті обласного управління ДСНС, пожежа спалахнула вранці в приватному будинку.

Сусіди, побачивши вогонь, загасили його самостійно водою з відер.

На місці пожежі було виявлено тіло господарки будинку.

"Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час паління загиблою", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві на Виноградарі 35-річний чоловік після сварки з дружиною підпалив ліжко із 6-річним сином і зачинив квартиру, не пускаючи туди жінку. За попередньою інформацією, хлопчик задихнувся від диму.