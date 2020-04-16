На обмін полоненими у четвер, 16 квітня, між Україною та окупованими територіями "Л/ДНР" не запросили жодного українського журналіста.

Про таку недбалість з боку влади написав на своїй сторінці Facebook український журналіст Олександр Махов. Натомість з боку окупантів були присутні щонайменше 7 представників різних пропагандистських медіа.

"Обмін відбувся. 20 українських громадян повернулися додому. Обмін пройшов у двох місцях – на КПВВ Майорськ та у місті Щастя. Це головна новина дня. Нічого важливішого за це не може бути. Людей повернули з жахливих катівень Донецька та Луганська", – пише Олександр.

Обмін полоненими, 16 квітня Пресс-служба ОПУ

Обмін полоненими, 16 квітня Пресс-служба ОПУ

Однак, як пише журналіст, для висвітлення цієї важливої події не запросили представників українських ЗМІ.

"Натомість, з боку бойовиків були присутні щонайменше 7 представників різних медіа. У тому числі федеральний російський телеканал "Росія". Інформаційна війна, яку ми заслужили", – сказав Махов.

Він показав два фото, на одному видно журналіста телеканалу "Росія", а на іншому порожній кпвв "Майорськ".

Facebook Олександра Махова

Facebook Олександра Махова

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вчетверг, 16 апреля, Украина провела обещанный обмен пленными с террористическими "Л/ДНР".