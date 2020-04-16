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16 квітня • оновлено в 18:10
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На обмін полоненими помітили російських пропагандистів

1.1т
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На обмін полоненими у четвер, 16 квітня, між Україною та окупованими територіями "Л/ДНР" не запросили жодного українського журналіста.

Про таку недбалість з боку влади написав на своїй сторінці Facebook український журналіст Олександр Махов. Натомість з боку окупантів були присутні щонайменше 7 представників різних пропагандистських медіа.

"Обмін відбувся. 20 українських громадян повернулися додому. Обмін пройшов у двох місцях – на КПВВ Майорськ та у місті Щастя. Це головна новина дня. Нічого важливішого за це не може бути. Людей повернули з жахливих катівень Донецька та Луганська", – пише Олександр.

Обмін полоненими, 16 квітня

Обмін полоненими, 16 квітня

Пресс-служба ОПУ

Обмін полоненими, 16 квітня

Обмін полоненими, 16 квітня

Пресс-служба ОПУ

Однак, як пише журналіст, для висвітлення цієї важливої події не запросили представників українських ЗМІ.

"Натомість, з боку бойовиків були присутні щонайменше 7 представників різних медіа. У тому числі федеральний російський телеканал "Росія". Інформаційна війна, яку ми заслужили", – сказав Махов.

Він показав два фото, на одному видно журналіста телеканалу "Росія", а на іншому порожній кпвв "Майорськ".

"Інформаційна війна, яку ми заслужили!" На обмін полоненими помітили російських пропагандистів

Facebook Олександра Махова

"Інформаційна війна, яку ми заслужили!" На обмін полоненими помітили російських пропагандистів

Facebook Олександра Махова

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вчетверг, 16 апреля, Украина провела обещанный обмен пленными с террористическими "Л/ДНР".

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Теги
обмін Донбас війна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Это не помешало украинским СМИ врать
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