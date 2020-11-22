На Новий рік в Україні будуть десятки тисяч хворих на COVID-19, – ексзамглави МОЗ

Станом на 31 грудня в Україні може скластися катастрофічна ситуація із захворюваністю на коронавірус.

Такий прогноз в ефірі програми "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV висловив колишній заступник міністра охорони здоров’я, обраний депутат Київської міської ради Олександр Лінчевський. "Я боюся прогнозувати. Цифри будуть катастрофічні. Мова може йти про десятки тисяч на добу", – сказав він.

"До кінця року нашу медицину чекає надзвичайне, небувале в історії напруження", – додав медик.

В цьому контексті він звернувся до громадян із закликом підтримати медицину. "Я би дуже просив допомагати лікарям хто чим може і бодай морально підтримати їх або хоча б не ображатися. Лікарі працюють за межею можливостей", – наголосив Лінчевський.

Як писав OBOZREVATEL, згідно з результатами експертного моделювання Київської школи економіки, до кінця року в Україні від коронавірусу може померти до 33 тисяч осіб.