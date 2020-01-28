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28 січня • оновлено в 12:35
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"На неї полювали": мама Окуєвої розповіла про трагічну смерть доньки

1.1т
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Мама вбитої доброволиці АТО Аміни Окуєвої Ірина Камінська розповіла про трагічний день загибелі її доньки.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Громадському", зазначивши, що попереджала дочка про можливий замах.

"О восьмій годині двадцять хвилин вечора (30 жовтня 2017 року. – Ред.) мені зателефонував Адам, я в цей час говорила по телефону. Потім відразу перенабрала його, і він сказав, що на них здійснювали замах, і Аміна спливає кров'ю і вмирає у нього на руках. Це він так говорив, але вона загинула відразу. Коли я забирала її, бачила, що це був постріл в голову і з такою силою, що навіть шия була повернута в бік від удару. Напевно, 14 куль вона прийняла у себе. тільки одну не втримала, вона влучила в ногу Адаму", – згадувала мати убитої.

Ірина Камінська

Ірина Камінська

Камінська розповіла, що той чорний день вона майже не пам'ятає.

"Все закрутилося. Я відразу поїхала до Києва... Все було, як у тумані, але дуже багато людей відгукнулося, які співчували і хотіли допомогти", – поділилася вона.

Мама Окуєвої додала, що іще після першого замаху (1 червня 2017 року) знала, що на дочку полюватимуть.

"Я їй казала, що вона найперше являє небезпеку. І на неї полюватимуть не як на контрснайпера, який працює на фронті та захищає наших хлопців, а як на людину, яка є спікером, яка говорить, бо це інформаційна війна. Слово – сильна зброя. Так і трапилося", – підсумувала Камінська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Аміни Окуєвої
Особа
Аміна Окуєва
Місце
Україна
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