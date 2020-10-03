На місці катастрофи Ан-26 у Чугуєві зібрався натовп людей. Відео

Карина Бондаренко Суспільство 13:54, 3.10.2020 Оновлено: 14:06, 3.10.2020

На місці авіакатастрофи в Чугуєві Харківської області 3 жовтня зібрався натовп людей.

Відповідне відео опублікували на сторінці "Труха Харків" у Telegram. Туди приїхали побратими й родичі загиблих (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що до тимчасово встановленого на місці аварії Ан-26 пам'ятника люди прийшли покласти квіти. Богослужіння там триватиме майже до обіду.

Поліцейські обмежили рух машин на трасі поблизу місця падіння літака. Автомобілі пропускали по одній смузі.

На місці катастрофи Ан-26 зібралися люди.
"Труха Харків" у Telegram

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