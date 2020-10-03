На місці катастрофи Ан-26 у Чугуєві зібрався натовп людей. Відео
На місце аварії літака Ан-26 ЗСУ приїхали родичі й побратими загиблих
До тимчасово встановленого пам'ятника люди прийшли покласти квіти
Правоохоронці обмежили рух поблизу місця падіння літака
На місці авіакатастрофи в Чугуєві Харківської області 3 жовтня зібрався натовп людей.
Відповідне відео опублікували на сторінці "Труха Харків" у Telegram. Туди приїхали побратими й родичі загиблих (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Відзначається, що до тимчасово встановленого на місці аварії Ан-26 пам'ятника люди прийшли покласти квіти. Богослужіння там триватиме майже до обіду.
Поліцейські обмежили рух машин на трасі поблизу місця падіння літака. Автомобілі пропускали по одній смузі.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
авіакатастрофа з літаком ВСУ Ан-26 трапилася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
У результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Ан-26, найімовірніше, зачепився крилом за землю.
Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26.
Президент Володимир Зеленський приїхав на місце падіння Ан-26 і оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні.