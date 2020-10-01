На місці катастрофи АН-26 під Чугуєвом з'явився пам'ятний знак. Фото
На місці катастрофи військового літаку АН-26 під Чугуєвом Харківської області встановили пам'ятний знак.
Як видно на фотографії, яку оприлюднено в Telegram-каналі Веха (Харків), навколо меморіалу посадили квіти. "Вічного вам польоту", – написано на пам'ятному знаку.
Авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку. У результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Наступного дня, 26 вересня, на місці авіакатастрофи спорудили імпровізований меморіал.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ан-26Ш, який розбився, мав наліт у 5985 годин із гарантованих 20 000, ремонт проходив у 1996 році, а наступний капітальний мав відбутися у 2022-му.
Двигуни літака мали відправити на ремонт у жовтні 2020 року і в червні 2021 року.
У Державному бюро розслідувань зауважили, що інформація про відмову двигуна літака Ан-26 не відповідає дійсності.
Зі свого боку, віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Ан-26 Олег Уруський заявив, що причиною трагедії міг стати людський чинник, накладений на технічні несправності.