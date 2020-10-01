На місці катастрофи АН-26 під Чугуєвом з'явився пам'ятний знак. Фото

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Суспільство
6,8 т.
Меморіал встановили на місці катастрофи

На місці катастрофи військового літаку АН-26 під Чугуєвом Харківської області встановили пам'ятний знак.

Як видно на фотографії, яку оприлюднено в Telegram-каналі Веха (Харків), навколо меморіалу посадили квіти. "Вічного вам польоту", – написано на пам'ятному знаку.

Авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку. У результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.

Наступного дня, 26 вересня, на місці авіакатастрофи спорудили імпровізований меморіал.

Так зараз виглядає меморіал на місці катастрофи

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаХарківАвіакатастрофа Ан-26 в Чугуєві