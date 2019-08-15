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На місце голови Одеської ОДА з'явився новий претендент: що про нього відомо

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З п'яти претендентів на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) може виграти зовсім інший кандидат.

Головне:

  • Президент України Володимир Зеленський представив на обговорення громадськості п'ятьох кандидатів у губернатори Одеської області.

  • Несподівано в боротьбі за посаду з'явився шостий претендент - колишній в.о. голови Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Києва Олександр Стаднік.

  • Судячи з опублікованої декларації за 2018 рік, екс-держчиновнику пощастило стати чоловіком багатої дружини-підприємця та зятем тестя-мільйонера.

Олександр Стаднік

Олександр Стаднік

Сайт ДФС в м. Київ

З біографії, опублікованій на сайті Державної фіскальної служби, відомо, що Стаднік народився в липні 1977 року в селищі Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області. У 2006 році він закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю "правознавство".

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Спочатку працював слюсарем, інспектором в охоронному агентстві і начальником відділу охорони української фірми "АМГ - Україна", і майже 10 років був юристом столичної компанії "Калімфо".

З 2011 року Олександр Стаднік почав свою роботу в органах Державної податкової інспекції при каденції скандального Ігоря Калетника, якого в Україні звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем у справі про голосування за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

У 2015 році Стаднік був призначений виконуючим обов'язки голови Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Києва. У 2017 році був звільнений з займаної посади.

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Згідно з декларацією екс-податківця, він є власником земельної ділянки площею 1200 кв. м в Гоголеві Броварської району, квартири в Смолині Кіровоградської області площею 52,2 кв. м, і будинком загальною площею 101 кв. м в Миколаєві, який записаний на його дружину Ольгу Шульженко.

На даний момент кандидат на посаду глави Одеської ОДА проживає в квартирі свого батька в Києві площею в 125 квадратів.

Працюючи на державній службі Станднік обзавівся машиною Porshe Cayenne 2012 випуску, а його дружина їздить на Mercedes-Benz GLE 250 2018 року.

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Екс-податківець задекларував 15 тисяч гривень зарплати за рік за основним місцем роботи в ТОВ "Данеадіс бізнес тревел". Підприємницька діяльність його дружини принесла в сім'ю ще 674,06 тисячі гривень. Крім того, тесть Стадніка подарував своїй дочці три мільйони гривень, ще 824 тисячі презентував такий собі Андрій Лада.

Готівкою сім'я кандидата на пост губернатора зберігає 450 тисяч гривень і 18 тисяч доларів, а його дружина – 2 мільйона 700 тисяч гривень.

Примітно те, що ім'я Стадніка не числиться серед кандидатів на пост глави Одеської ОДА, запропонованих українським президентом Володимиром Зеленським.

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Нагадаємо, що після скандалу з найбільш імовірним кандидатом на цю посаду Андрієм Андрейчиковим, Зеленський розмістив на своїй сторінці в Facebook пост, в якому представив на обговорення громадськості п'ять кандидатів, серед яких все той же Андрій Андрейчик, Тетяна Петракевіч, Ольга Квасницька, Максим Куций і Максим Болдін.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 12 серпня, президент України Володимир Зеленський представив нового голову Житомирської обласної державної адміністрації, яким став Віталій Бунечко.

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