Головна Новини
14 квітня • оновлено в 18:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На Миколаївщині жителі влаштували домашню службу та масово заразилися коронавірусом

1.1т
Читати матеріал російською

За добу в Миколаївській області лабораторно встановлено 9 випадків захворювання на коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляють в місцевій ОДА, двоє з цих інфікованих проживають в селі Воронівка, шість – в місті Вознесенськ, з них четверо – сім'я. Ще один заражений з села Пружани.

Відзначається, що зазначені особи відносяться до тісного кола спілкування, з раніше хворих, за релігійною ознакою. Про двох жінок, які заразилися раніше, було відомо, що вони брали участь в спільних богослужіннях на дому.

На Миколаївщині зросла кількість хворих коронавірусів

На Миколаївщині зросла кількість хворих коронавірусів

pixabay.com

З дев'яти нових хворих тільки одному знадобилася госпіталізація, інші проходять лікування вдома.

Всього в області на даний момент виявлено 14 хворих осіб. ВсІ в Вознесенському районі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на вівторок, 14 квітня, в Україні офіційно підтверджено 3 372 випадки зараження коронавірусів COVID-19.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Теги
хвороба карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

  • У світі захворіли 1,92 мільйона осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

  • Медик повідомив, що БЦЖ захистить від коронавірусу за однієї умови.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус в 10 разів смертельніший за грип.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги