На Миколаївщині жителі влаштували домашню службу та масово заразилися коронавірусом

За добу в Миколаївській області лабораторно встановлено 9 випадків захворювання на коронавірус.

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Як повідомляють в місцевій ОДА, двоє з цих інфікованих проживають в селі Воронівка, шість – в місті Вознесенськ, з них четверо – сім'я. Ще один заражений з села Пружани.

Відзначається, що зазначені особи відносяться до тісного кола спілкування, з раніше хворих, за релігійною ознакою. Про двох жінок, які заразилися раніше, було відомо, що вони брали участь в спільних богослужіннях на дому.

На Миколаївщині зросла кількість хворих коронавірусів pixabay.com

З дев'яти нових хворих тільки одному знадобилася госпіталізація, інші проходять лікування вдома.

Всього в області на даний момент виявлено 14 хворих осіб. ВсІ в Вознесенському районі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на вівторок, 14 квітня, в Україні офіційно підтверджено 3 372 випадки зараження коронавірусів COVID-19.

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