На Миколаївщині зафіксували спалах COVID-19 серед медиків: статистика рвонула вгору
Станом на ранок 22 квітня в Миколаївській області, яка найдовше в Україні протрималася без коронавірусу, підтвердили вже 99 випадків небезпечної хвороби (один – летальний). З них 23 – серед медиків.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це інформують на сторінці Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС у Facebоok. Повідомляється, що за минулу добу в регіоні діагностували 16 випадків COVID-19.
Зокрема, коронавірус підтверджений у таких населених пунктах і районах:
Миколаїв – 9 осіб;
Южноукраїнськ – 1 особа;
Первомайськ – 5 осіб;
Арбузинський район – 5 осіб;
Вознесенськ і Вознесенський район – 34 особи;
Доманівський район – 43 особи;
Казанківський район – 1 особа;
Врадіївський район – 1 особа.
Також зазначається, що всього на Миколаївщині зареєстровано 305 людей із підозрою на COVID-19. Госпіталізовано за весь період 130 пацієнтів. Амбулаторне лікування призначене 175 особам.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
перші два випадки захворювання на коронавірус були виявлені на Миколаївщині 11 квітня.
Пізніше масовий спалах в області був зафіксований у Вознесенському районі.