На Миколаївщині зафіксували спалах COVID-19 серед медиків: статистика рвонула вгору

Вікторія Довгань Суспільство 16:11, 22.04.2020 Оновлено: 16:38, 22.04.2020

Станом на ранок 22 квітня в Миколаївській області, яка найдовше в Україні протрималася без коронавірусу, підтвердили вже 99 випадків небезпечної хвороби (один – летальний). З них 23 – серед медиків.

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Про це інформують на сторінці Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС у Facebоok. Повідомляється, що за минулу добу в регіоні діагностували 16 випадків COVID-19.

Зокрема, коронавірус підтверджений у таких населених пунктах і районах:

Коронавірус

  • Миколаїв – 9 осіб;

  • Южноукраїнськ – 1 особа;

  • Первомайськ – 5 осіб;

  • Арбузинський район – 5 осіб;

  • Вознесенськ і Вознесенський район – 34 особи;

  • Доманівський район – 43 особи;

  • Казанківський район – 1 особа;

  • Врадіївський район – 1 особа.

Також зазначається, що всього на Миколаївщині зареєстровано 305 людей із підозрою на COVID-19. Госпіталізовано за весь період 130 пацієнтів. Амбулаторне лікування призначене 175 особам.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • перші два випадки захворювання на коронавірус були виявлені на Миколаївщині 11 квітня.

  • Пізніше масовий спалах в області був зафіксований у Вознесенському районі.

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