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22 квітня • оновлено в 16:27
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На Миколаївщині зафіксували спалах COVID-19 серед медиків: статистика рвонула вгору

1.7т
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Станом на ранок 22 квітня в Миколаївській області, яка найдовше в Україні протрималася без коронавірусу, підтвердили вже 99 випадків небезпечної хвороби (один – летальний). З них 23 – серед медиків.

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Про це повідомляється на сторінці Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС у Facebоok. Відзначається, що за минулу добу в регіоні діагностували 16 випадків інфікування.

Зокрема, коронавірус підтверджений в таких населених пунктах і районах:

Коронавірус

Коронавірус

  • Миколаїв – 9 осіб;

  • Южноукраїнськ – 1 особа;

  • Первомайськ – 5 осіб;

  • Арбузинський район – 5 осіб;

  • Вознесенськ і Вознесенський район – 34 особи;

  • Доманівський район – 43 особи;

  • Казанківський район – 1 особа;

  • Врадіївський район – 1 особа.

Також зазначається, що всього на Миколаївщині зареєстровано 305 осіб з підозрою на COVID-19. Госпіталізовано за весь період – 130 осіб. Призначене амбулаторне лікування – 175 особам.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • перші два випадки захворювання на коронавірус були виявлені на Миколаївщині 11 квітня.

  • Пізніше масовий спалах в області був зафіксований у Вознесенському районі.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Миколаїв
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
план -закон,выполнение- долг,перевыполнение -честь,верной дорогой идете товарищи,жалко что нах.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
чуда не получилось...
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
феномен.ха-ха-ха
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Суспільство

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    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

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