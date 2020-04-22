На Миколаївщині зафіксували спалах COVID-19 серед медиків: статистика рвонула вгору

Станом на ранок 22 квітня в Миколаївській області, яка найдовше в Україні протрималася без коронавірусу, підтвердили вже 99 випадків небезпечної хвороби (один – летальний). З них 23 – серед медиків.

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Про це повідомляється на сторінці Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС у Facebоok. Відзначається, що за минулу добу в регіоні діагностували 16 випадків інфікування.

Зокрема, коронавірус підтверджений в таких населених пунктах і районах:

Коронавірус

Миколаїв – 9 осіб;

Южноукраїнськ – 1 особа;

Первомайськ – 5 осіб;

Арбузинський район – 5 осіб;

Вознесенськ і Вознесенський район – 34 особи;

Доманівський район – 43 особи;

Казанківський район – 1 особа;

Врадіївський район – 1 особа.

Також зазначається, що всього на Миколаївщині зареєстровано 305 осіб з підозрою на COVID-19. Госпіталізовано за весь період – 130 осіб. Призначене амбулаторне лікування – 175 особам.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

перші два випадки захворювання на коронавірус були виявлені на Миколаївщині 11 квітня.

Пізніше масовий спалах в області був зафіксований у Вознесенському районі.

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