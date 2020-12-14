На Миколаївщині виявили пташиний грип

У селі Новоматвіївське Новодеського району Миколаївської області виявили пташиний грип.

Про це повідомляється на сайті головного управління Держспоживслужби в області. Небезпечну хворобу знайшли в курей домогосподарств, що належать місцевим жителям.

Наявність РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5 підтверджено лабораторним аналізом відібраних зразків. Село закрили на карантин.

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Новоодеської районній держадміністрації провела засідання, рішенням якої село визначено неблагополучним пунктом. Також був затверджений план з ліквідації захворювання.

У буферну зону радіусом 3 км від вогнища епізоотії – Новоматвіївського – ввійшли села Кандибине та Сельвестровське Новоодеського району.

У 10-кілометрову зону контролю потрапили села Новоінгулка Новоодеського району, Степанівка Баштанського і Капустине Вітовського району.

У Новоматвіївському проведені заходи щодо недопущення розповсюдження небезпечного захворювання.

Спалахи небезпечної хвороби реєструють по всьому світу. Так, у листопаді нинішнього року влада Данії вирішили знищити 25 тис. курчат на одній з птахоферм через спалах пташиного грипу H5N8.

ПП було зареєстровано в передмісті Копенгагена – місті Тоструп. Після знищення пташиного поголів'я навколо зараженої ферми створили 3-кілометрову зону з особливими обмеженнями утримання домашніх птахів і 10-кілометрову – для інтенсивного моніторингу диких птахів і домашнього пташиного поголів'я.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку британського вченого Майкла Грегера, найближчим часом людство може зіткнутися з пандемією, яка, можливо, буде страшнішою за коронавірус, і може привести до загибелі половини населення Землі.

На думку Грегера, потенційним джерелом нової хвороби можуть бути птахофабрики, де, за його словами, в "жахливих умовах утримують мільйони курей".