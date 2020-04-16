У Вознесенському районі Миколаївської області, яка довго залишалася єдиним регіоном в Україні без коронавірусу, зафіксували груповий спалах захворювання.

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Всього в області вже 22 підтверджених випадки зараження. Про це повідомляє прес-служба Миколаївської ОДА в Facebook.

Протягом дня за медичною допомогою звернулися 19 пацієнтів з підозрою на COVID-19, з них 3 особи госпіталізовано в КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб", 2 пацієнти отримують стаціонарне лікування в інших інфекційних стаціонарах області та 14 особам призначено амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції.

На Миколаївщині трапився груповий спалах COVID-19 5 канал

Всього з початку 2020 року в Миколаївській області зареєстровано 185 осіб із підозрою на захворювання COVID-19, у 22-х осіб захворювання підтверджено лабораторно методом ПЛР. Госпіталізовано за весь період 97 пацієнтів, 88 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші два випадки захворювання були виявлені на Миколаївщині 11 квітня.

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