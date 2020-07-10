На Миколаївщині трапилася смертельна ДТП: два авто зіштовхнулись і загорілись. Фото

В четвер, 9 липня, у Миколаївській області сталося лобове зіткнення автомобілів ЗАЗ-1103 "Славута" та Volkswagen Jetta з послідуючим загорянням.

Як повідомив офіційний сайт обласного управління ДСНС, аварія трапилася у Березанському районі на 67 кілометрі траси Р-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Внаслідок ДТП загинув водій "Славути" 1988 р.н., пасажир 1972 р.н. отримав опіки 1-2 ступеню, йому надали допомогу медики.

"Вогнеборці загасили транспортні засоби, використавши генератор піни ГПС 600 середньої кратності", – йдеться в повідомленні.

Причини та обставини події з’ясовують співробітники поліції.

mk.dsns.gov.ua

mk.dsns.gov.ua

mk.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на трасі Київ – Чоп трапилася смертельна ДТП: позашляховик Lexus врізався у фуру, а тоді загорівся. Водій першого авто трагічно загинув.