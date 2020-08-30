На Миколаївщині спіймали "мінера" автобуса. Фото і відео

На Миколаївщині поліцейські затримали зловмисника, який "замінував" рейсовий автобус та автомобіль.

Як повідомляється на офіційному сайті обласного управління Національної поліції, 29 серпня близько 17:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що на території міжміського автовокзалу заміновані автобус та припаркована поряд із ним Mazda (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце події прибули наряди патрульної поліції та поліції охорони, бійці роти поліції особливого призначення, слідчо-оперативна група.

Також на місці події працювали бригада аварійної служби газу, рятувальники ДСНС та швидка.

Правоохоронці очепили прилеглу територію. Співробітники вибухотехнічної служби та кінолог зі службовим собакою провели обстеження транспортних засобів та жодних підозрілих предметів не виявили.

Особу "мінера" вже за 15 хвилин після здійснення дзвінка встановили спецпризначенці спільно із працівниками приватної охоронної фірми автовокзалу.

Ним виявився 32-річний мешканець Кривого Рогу. На момент затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та пояснив, що опинився у Миколаєві, прямуючи до рідного міста з Одеси. Доки очікував свій автобус, вживав спиртне, а потім вирішив зателефонувати на 102 з таким повідомленням.

Слідчі Інгульського відділу поліції затримали фігуранта у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Мобільний телефон, з якого він здійснив дзвінок, вилучили.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.

"Мінером" виявився 32-річний мешканець Кривого Рогу

Чоловік повідомив, що на території автовокзалу заміновано рейсовий автобус

Вибухотехніки та кінолог з собакою провели обстеження транспортних засобів

Жодних підозрілих предметів не було виявлено

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 21 серпня надійшло анонімне повідомлення про "замінування" Центрального залізничного вокзалу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!