На Миколаївщині попрощалися з убитим на Донбасі бійцем ЗСУ. Фото

У Миколаївській області, в селі Кам'яний Міст Первомайського району, 1 листопада провели в останню путь загиблого на Донбасі військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти Володимира Бондарюка (позивний Піндос).

Нагадаємо, 27-річний сержант загинув після опівночі 30 жовтня біля селища Водяне Волноваського району Донецької області в результаті ворожого обстрілу, який вівся з боку російських найманців. Знімки з церемонії прощання опублікували на сторінці у Facebook "Соціальна підтримка ветеранів війни. Миколаївщина" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що віддати останню шану молодому бійцю зібралися рідні, односельці, бойові побратими з 36-ї ОБМП, ветеранська громадськість, капелани, а також представники Міністерства у справах ветеранів України, органів влади району і області.

Поховали загиблого Володимира Бондарюка в рідному селі Кам'яний Міст.

"Вічна повага полеглим за незалежність України!" – підкреслили в повідомленні.

Володимир Володимирович Бондарюк народився 18.07.1993 року. Він працював на СТО, захоплювався туризмом. Військову службу проходив у Криму, в 2014 році вийшов на материкову частину України, де продовжив службу в морській піхоті. У 2015-му проходив навчання в Литві, в школі інструкторів за програмою НАТО.

У загиблого Героя залишилися батьки, дружина і донечка.

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