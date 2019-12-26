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26 грудня • оновлено в 17:09
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На Миколаївщині фура проломила і втопила міст: фото і відео НП

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У селі Пересадівка Вітовського району (Миколаївська область) навантажена фура з контейнером проломила понтонний міст і втопила його частину в річці.

Як повідомляють "Новости-N", надзвичайна подія трапилася вранці 26 грудня. За твердженням свідків, один із понтонів пішов у воду під вагою вантажівки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Фура втопила понтонний міст на Миколаївщині

Фура втопила понтонний міст на Миколаївщині

"Новини-N"

Фура втопила понтонний міст на Миколаївщині

Фура втопила понтонний міст на Миколаївщині

"Новини-N"

Крім того, у вантажівки виявився пробитим паливний бак. Тому бензин із нього почав витікати просто у водойму. Через аварію рух мостом повністю заблоковано, утворилися великі затори.

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Фура втопила понтонний міст на Миколаївщині

Фура втопила понтонний міст на Миколаївщині

"Новини-N"

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший подібний інцидент на мосту у Вітовському районі. Так, у червні 2018 року він також був зруйнований перевантаженою фурою.

Схожий випадок трапився 25 серпня і в Харкові. Там упав автомобільний міст через динамічний удар перевантаженої фури.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна Миколаїв
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Не волнуйтесь, года через три построите. Вы шо хуже российских строителей Крымского моста? Медовар вам спроектирует ...
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Быстро назовите этот мост "Крымским" и празднуйте перемогу.
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