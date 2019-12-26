На Миколаївщині фура проломила і втопила міст: фото і відео НП

У селі Пересадівка Вітовського району (Миколаївська область) навантажена фура з контейнером проломила понтонний міст і втопила його частину в річці.

Як повідомляють "Новости-N", надзвичайна подія трапилася вранці 26 грудня. За твердженням свідків, один із понтонів пішов у воду під вагою вантажівки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Фура втопила понтонний міст на Миколаївщині "Новини-N"

Фура втопила понтонний міст на Миколаївщині "Новини-N"

Крім того, у вантажівки виявився пробитим паливний бак. Тому бензин із нього почав витікати просто у водойму. Через аварію рух мостом повністю заблоковано, утворилися великі затори.

Фура втопила понтонний міст на Миколаївщині "Новини-N"

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший подібний інцидент на мосту у Вітовському районі. Так, у червні 2018 року він також був зруйнований перевантаженою фурою.

Схожий випадок трапився 25 серпня і в Харкові. Там упав автомобільний міст через динамічний удар перевантаженої фури.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!