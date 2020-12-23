На MEGOGO з’явились безкоштовні лекції Креативної Практики

На медіасервісі MEGOGO з’явились україномовні лекції від освітньої платформи Креативна Практика. Лекції доступні безкоштовно та стосуються тем з основ дизайну, історії вебдизайну, та отримання грантової підтримки на розвиток культурних або креативних проєктів.

Користувачі вже можуть переглянути цикл лекцій "Основи дизайну", що охоплюють роботу з композицією, основи теорії кольору, історію письма та загальну інформацію про моду та стиль.

Також стали доступні мініфільми з історії вебдизайну та інтернету, в яких досліджується не лише історія вебсайтів, але й те, що їй передує — історія комп’ютерних мереж, проєкту Арпанет, поява Всесвітньої Павутини. В роликах показують перші вебсайти відомих брендів, розповідають про браузерні війни та намагаються передрікати майбутнє вебсайтів.

Лекції створені у форматі освітньої анімації. Озвучив їх Кирило Нікітенко, диктор, театральний актор та актор дублювання. В подібному форматі лекції про дизайн в Україні створені вперше.

"Ми вважаємо, що дизайн-освіта стосується кожного. Це не лише фахові, це й загальнолюдські знання, адже ті, хто не створює дизайн-проєкти, взаємодіє з нею, як споживач чи як замовник. Наше вміння аргументовано вирізняти хороші дизайн-продукти та погані є важливим, адже воно формує світ навколо нас. Тому ми хотіли б, щоб якомога більше людей мали доступ до лекцій", — ділиться Анатолій Попель, автор проєкту Креативна Практика.

Лекції будуть цікаві графічним дизайнерам, вебдизайнерам, дизайнерам інтерфейсів та всім зацікавленим.

Крім матеріалів з дизайну, на MEGOGO з’явились лекції з онлайн-курсу про залучення грантів, що був створений у партнерстві Національного бюро програми Європейського Союзу "Креативна Європа" в Україні та Креативною Практикою.

В лекціях покроково пояснюється, як залучати грантові кошти на культурний або креативний проєкт: від вибору конкурсу у підпрограмах "Креативної Європи" до подачі звітності по втіленню проєкту.

Лекції призначені для організаторів культурних заходів, видавців, представників кіновиробництв, ІТ-галузі, геймдев-індустрії, маркетингових агенцій, рекламних компаній, дизайн-студій і дизайн-продакшенів, театрів, креативних хабів, музеїв, та інших креативних та культурних організацій.

Наразі усі лекції представлені у розділі "Шоу" на MEGOGO. Безкоштовний перегляд можливий із будь-яких пристроїв, що підтримує медіасервіс: Smart TV, смартфони, планшети, комп’ютери та інші.

"Ще на початку карантину, ми реалізували свій перший освітній проєкт — долучилися як ще один майданчик до "Всеукраїнської школи онлайн" із окремим зручним розділом та додатковими інклюзивними можливостями. По завершенню проєкту його глядачами стали 300 тисяч українців, які переглянули уроки 3 мільйони разів. Саме це й стало поштовхом для розвитку освітнього напрямку MEGOGO. Невдовзі ми представили на MEGOGO освітні серіали Національної онлайн-платформи "Дія. Цифрова освіта" для більш дорослої аудиторії, а відтепер додали ще й освітні курси від українських фахівців Креативної Практики. Наразі ми працюємо не лише над збільшенням одиниць освітнього контенту, але й розробляємо новий та зручний функціонал, який доведе, що вчитись онлайн зручно й ефективно", — коментує Іван Шестаков, директор зі стратегічного розвитку MEGOGO.

Нагадаємо, Креативна Практика — це освітня платформа, створена командою CASES за сприяння креативних компаній України.