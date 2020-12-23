На MEGOGO з’явились безкоштовні лекції Креативної Практики

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Суспільство
508
На MEGOGO з’явились безкоштовні лекції Креативної Практики

На медіасервісі MEGOGO з’явились україномовні лекції від освітньої платформи Креативна Практика. Лекції доступні безкоштовно та стосуються тем з основ дизайну, історії вебдизайну, та отримання грантової підтримки на розвиток культурних або креативних проєктів.

Користувачі вже можуть переглянути цикл лекцій "Основи дизайну", що охоплюють роботу з композицією, основи теорії кольору, історію письма та загальну інформацію про моду та стиль.

Також стали доступні мініфільми з історії вебдизайну та інтернету, в яких досліджується не лише історія вебсайтів, але й те, що їй передує — історія комп’ютерних мереж, проєкту Арпанет, поява Всесвітньої Павутини. В роликах показують перші вебсайти відомих брендів, розповідають про браузерні війни та намагаються передрікати майбутнє вебсайтів.

Лекції створені у форматі освітньої анімації. Озвучив їх Кирило Нікітенко, диктор, театральний актор та актор дублювання. В подібному форматі лекції про дизайн в Україні створені вперше.

"Ми вважаємо, що дизайн-освіта стосується кожного. Це не лише фахові, це й загальнолюдські знання, адже ті, хто не створює дизайн-проєкти, взаємодіє з нею, як споживач чи як замовник. Наше вміння аргументовано вирізняти хороші дизайн-продукти та погані є важливим, адже воно формує світ навколо нас. Тому ми хотіли б, щоб якомога більше людей мали доступ до лекцій", — ділиться Анатолій Попель, автор проєкту Креативна Практика.

Лекції будуть цікаві графічним дизайнерам, вебдизайнерам, дизайнерам інтерфейсів та всім зацікавленим.

Крім матеріалів з дизайну, на MEGOGO з’явились лекції з онлайн-курсу про залучення грантів, що був створений у партнерстві Національного бюро програми Європейського Союзу "Креативна Європа" в Україні та Креативною Практикою.

В лекціях покроково пояснюється, як залучати грантові кошти на культурний або креативний проєкт: від вибору конкурсу у підпрограмах "Креативної Європи" до подачі звітності по втіленню проєкту.

Лекції призначені для організаторів культурних заходів, видавців, представників кіновиробництв, ІТ-галузі, геймдев-індустрії, маркетингових агенцій, рекламних компаній, дизайн-студій і дизайн-продакшенів, театрів, креативних хабів, музеїв, та інших креативних та культурних організацій.

Наразі усі лекції представлені у розділі "Шоу" на MEGOGO. Безкоштовний перегляд можливий із будь-яких пристроїв, що підтримує медіасервіс: Smart TV, смартфони, планшети, комп’ютери та інші.

"Ще на початку карантину, ми реалізували свій перший освітній проєкт — долучилися як ще один майданчик до "Всеукраїнської школи онлайн" із окремим зручним розділом та додатковими інклюзивними можливостями. По завершенню проєкту його глядачами стали 300 тисяч українців, які переглянули уроки 3 мільйони разів. Саме це й стало поштовхом для розвитку освітнього напрямку MEGOGO. Невдовзі ми представили на MEGOGO освітні серіали Національної онлайн-платформи "Дія. Цифрова освіта" для більш дорослої аудиторії, а відтепер додали ще й освітні курси від українських фахівців Креативної Практики. Наразі ми працюємо не лише над збільшенням одиниць освітнього контенту, але й розробляємо новий та зручний функціонал, який доведе, що вчитись онлайн зручно й ефективно", — коментує Іван Шестаков, директор зі стратегічного розвитку MEGOGO.

Нагадаємо, Креативна Практика — це освітня платформа, створена командою CASES за сприяння креативних компаній України.