На Львівщині знову продовжили карантин: хворих занадто багато

У Львівській області не стали послаблювати карантин і продовжили нинішні обмеження до 5 червня.

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Відповідне рішення було прийнято в понеділок, 1 червня, під час позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як говориться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, справа в загальному показнику інцидентності. Він становить 13,5, тоді як для ослаблення заходів необхідний показник нижче 12. Причому, в області він становить 7,5, тоді як в самому Львові – 27,3.

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Також на засіданні відзначили, що останній тиждень в області спостерігається зростання кількості пацієнтів з COVID-19, які потребують стаціонарного лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві, незважаючи на високий рівень захворюваності COVID-19, з 1 червня почали наступний етап ослаблення обмежувальних заходів.

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