На Львівщині жінка з дитиною потрапили в реанімацію через укус змії

У Львівській області у Сколівському районі двоє людей потрапили до лікарні через укус змії.
Як сказано в повідомленні прес-служби обласної ГСЧС в Facebook, в суботу, 6 липня, в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступила жінка, 1950 року народження, жителька селища Либохора.
За даними медиків, постраждалу в ліву ногу вкусила змія. Її стан оцінюється як середньої тяжкості.
В той же день близько 23:20 у реанімаційне відділення даної лікарні поступила дитина 2010 року, житель селища Климець. Її також вкусила змія, але в ліву руку.
facebook.com/MNSLVIV/
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом дівчину вкусила змія під час купання в річці. Надзвичайна подія сталася під час відпочинку біля річки Стугна. Після виходу з води постраждала помітила на нозі слід від двох іклів, а рана почала боліти.
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