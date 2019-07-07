На Львівщині жінка з дитиною потрапили в реанімацію через укус змії

У Львівській області у Сколівському районі двоє людей потрапили до лікарні через укус змії.

Як сказано в повідомленні прес-служби обласної ГСЧС в Facebook, в суботу, 6 липня, в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступила жінка, 1950 року народження, жителька селища Либохора.

За даними медиків, постраждалу в ліву ногу вкусила змія. Її стан оцінюється як середньої тяжкості.

В той же день близько 23:20 у реанімаційне відділення даної лікарні поступила дитина 2010 року, житель селища Климець. Її також вкусила змія, але в ліву руку.

facebook.com/MNSLVIV/

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом дівчину вкусила змія під час купання в річці. Надзвичайна подія сталася під час відпочинку біля річки Стугна. Після виходу з води постраждала помітила на нозі слід від двох іклів, а рана почала боліти.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!